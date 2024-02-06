Demir'e dev kaleci

Süper Lig'de kadrosunda yeni bir oluşuma giden Adana Demirspor, dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Demirspor, kaleye takviye için rotasını Hollanda'ya çevirdi. Hollanda basını, Akdeniz temsilcisinin, Heerenveen forması giyen 2.03 boyundaki kaleci Andries Noppert ile ilgilendiğini iddia etti. Mavişimşeklerin, sözleşmesi 2027'de bitecek olan 29 yaşındaki file bekçisini kiralamak ve sözleşmeye satın alma opsiyonu da eklemek istediği aktarıldı.

İTALYA'DA FORMA GİYDİ

Heerenveen ile sözleşmesi 2027'ye kadar süren Noppert, Hollanda Ligi'nde bu sezon 19 maçta ter döktükten sonra geçen hafta kaleyi van der Hart'a kaptırdı. Tecrübeli eldiven, oynadığı 19 karşılaşmada 37 gol yerken, 4 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Noppert, 5 kez de Hollanda Milli Takımı'nda boy gösterdi. Dev kaleci, ülkesi dışında sadece 2018 yılında İtalyan ekiplerinden Foggia'nın formasını giydi ve ertesi sezon ülkesinde Dordrecht'e döndü.