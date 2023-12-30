Sergen Yalçın dönüyor! Herkes Beşiktaş derken...
Son dakika spor haberleri... Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan teknik direktör Sergen Yalçın, sürpriz bir kararla Süper Lig ekibinin başına geçiyor. İşte ayrıntılar...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
1.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldı ve başarılı çalıştırıcı ile el sıkışıldı.
51 yaşındaki çalıştırıcı, Kartal'ı 2020-21 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nda zafere taşıyarak duble zafer yaşadı.
DİĞER