Haberler Adana Demirspor Sergen Yalçın dönüyor! Herkes Beşiktaş derken...

Sergen Yalçın dönüyor! Herkes Beşiktaş derken...

Son dakika spor haberleri... Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan teknik direktör Sergen Yalçın, sürpriz bir kararla Süper Lig ekibinin başına geçiyor. İşte ayrıntılar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 09:07
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Sergen Yalçın dönüyor! Herkes Beşiktaş derken...

Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonluğun ardından siyah-beyazlı kulüpten ayrılan ve adı yine Kartal ile anılan Sergen Yalçın'ın, yeni adresi belli oldu.

Sergen Yalçın dönüyor! Herkes Beşiktaş derken...

Sabah'ta yer alan habere göre 51 yaşındaki deneyimli teknik adam için Beşiktaş cephesinden "Görüşmedik ama görüşürsek anlaşırız" açıklaması gelirken Sergen Yalçın ise Adana Demirspor ile masaya oturdu.

Sergen Yalçın dönüyor! Herkes Beşiktaş derken...

Patrick Kluivert sonrası arayıştaki Adana Demirspor, takımı Sergen Yalçın'a emanet etmek için dün İstanbul'da bir araya geldi.

Sergen Yalçın dönüyor! Herkes Beşiktaş derken...

1.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldı ve başarılı çalıştırıcı ile el sıkışıldı.

Sergen Yalçın dönüyor! Herkes Beşiktaş derken...

51 yaşındaki çalıştırıcı, Kartal'ı 2020-21 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nda zafere taşıyarak duble zafer yaşadı.

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