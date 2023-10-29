Mekanın sahibi

Adana Demirspor'un bileği evinde bükülmüyor... Hafta içinde hoca değişikliğine giden Konyaspor'u ağırlayan Mavi Şimşekler, tribünlerinde çifte bayramın kutlandığı yeni stadında M'Baye Niang (2) ve Mario Balotelli'nin golleriyle 3-0 kazanıp 6'da 6 yaptı.

NIANG'DAN 2 GOL

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci 45 dakikasına hızlı başlayan Mavi Şimşekler, Svensson'un pasında kafayı vuran Niang ile 1-0 öne geçti. Balotelli 82'de Emre Akbaba'nın asistini iyi değerlendirdi: 2-0. Niang, 90+3'te kazanılan penaltıyla maçın skorunu belirledi: 3-0.

VALSLİ 100. YIL

Demirsporlular, 100. yılı için vals yaptı. Bu anlar, "Adana Demirspor bu defa Cumhuriyetimizin 100. yılında 'Cumhuriyet valsi' için sahada" notuyla paylaşıldı.Cumhuriyetin 100. yılının kutlandığı Adana'da Filistin için de protesto pankartları açıldı.