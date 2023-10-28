Adana Demirspor - Konyaspor maçı CANLI izle! Süper Lig maçı

Adana Demirspor ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaşıyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalıyor.
Üst sıraları zorlamak isteyen Adana Demirspor, evinde oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Konuk ekip Konyaspor ise yeni hocası Hakan Keleş ile çıkış yakalamayı hedefliyor.
ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson,Gravillon, Semih, Rodrigues, Badou, Emre, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Zeneli, Niang
Konyaspor: Paul, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Cicaldau, Marlos, Sokol
ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Adana Demirspor ile Konyaspor arasında oynanan mücadele BeIN Sports 2'den CANLI yayınlanıyor.