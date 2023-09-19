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Kalitemiz ortada

Pendik’e 3 atan Demirspor’da Hollandalı teknik adam, “Keyifli bir maçtı. Bir dahaki maçları seyredebilmek için de iyi hissiyat veriyor takıma. Kalitemizi biliyoruz” dedi

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
Kalitemiz ortada

Pendikspor'u 3-0 mağlup eden Adana Demirspor, yeni teknik direktörü Patrick Kluivert yönetiminde kaldığı yerden devam ediyor. Kalitelerinin farkında olduğunu vurgulayan Kluivert, "Milli aradan sonra alınan galibiyet bizler için önemli. Keyif verici bir maçtı. Bir dahaki maçları seyredebilmek için de iyi bir hissiyat veriyor takıma. O yüzden bir dahaki maçlara da bunu taşımamız da gerekiyor. Ayaklarımızın yere basması lazım. Kalitemizi biliyoruz" diye umut dağıttı.

NIANG SAHNE ALDI

İki galibiyet, 2 beraberlikle namağlup serisini sürdüren mavi-şimşeklerde, Pendikspor ağlarını iki kez havalandıran bomba transferlerden Mbaye Niang, 8 maçta 3 gole ulaştı. 28 yaşındaki Senegalli yıldız golcü, hünerlerini sergilemeye başlarken, son 3 maçta 3 gol attı. Trendyol Süper Lig'de Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak, Adana ekibinde, formunun zirvesindeki Niang teknik direktör Patrick Kluivert'in yine en önemli kozlarından biri olacak.

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