Haberler Adana Demirspor SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Süper Lig ekibinden Balotelli bombası

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Süper Lig ekibinden Balotelli bombası

Adana Demirspor'da Sion ile sözleşmesini fesheden eski golcüsü Mario Balotelli heyecan yarattı. İtalyan yıldız Türkiye’ye dönebilir.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 09:13
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Süper Lig ekibinden Balotelli bombası

Mavi Şimşekler, dün İsviçre'den gelen Balotelli haberleriyle büyük mutluluk yaşadı. Geçen sezon 2 milyon 620 bin euro karşılığında Adana Demirspor'dan İsviçre'nin Sion takımına transfer olan Mario Balotelli kulübüyle sözleşmesini feshetti.

Bu haber ajanslara düştüğü sırada Adana Demirspor kulübüne yakın kaynaklar, Balotelli'nin Güney ekibine döneceği şeklinde haberler paylaştı. Başkan Murat Sancak'ın bizzat iletişimde olduğu Balotelli'nin transferin son günü olan bugün Demirspor'a dönebileceği öğrenildi.

DİĞER
Hadise ile Mehmet Dinçerler barıştı iddiası! Gizemli erkek bakın kimmiş! Gerçek ortaya çıktı!
Alın size kanlı canlı at pazarlığı! İYİ Parti GİK'in perde arkası... "Tek girersek sıfır çekeriz, oya göre iş birliği yapalım"
Süper Lig devleri Chelsea'li yıldız için kapışıyor!
Maaşına düzenleme yapıldı! İşte o rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Michut bombası
Dennis heyecanı
15 EYLÜL BURÇ YORUMLARI
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12-15 EYLÜL | BİM'de haftanın indirimli ürünleri neler?
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 8 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İran'da Ronaldo krizi İran'da Ronaldo krizi 09:07
İngiltere'de Harry Maguire krizi! İngiltere'de Harry Maguire krizi! 09:05
İsmail Kartal'dan flaş Miguel Crespo kararı! İsmail Kartal'dan flaş Miguel Crespo kararı! 08:58
Kartal sözleşme yenilemek istiyordu! Talibi çıktı Kartal sözleşme yenilemek istiyordu! Talibi çıktı 08:25
Süper Lig devleri Chelsea'li yıldız için kapışıyor! Süper Lig devleri Chelsea'li yıldız için kapışıyor! 07:45
Maaşına düzenleme yapıldı! İşte o rakam Maaşına düzenleme yapıldı! İşte o rakam 07:38
Daha Eski
Jerome Opoku Şehir’de Jerome Opoku Şehir’de 01:03
Umut tamam Umut tamam 01:01
Dünyanın en pahalı takımı belli oldu! G.Saray... Dünyanın en pahalı takımı belli oldu! G.Saray... 00:21
G.Saray genç yıldızı resmen duyurdu! G.Saray genç yıldızı resmen duyurdu! 00:21
Trabzonspor'dan bir transfer daha! Anlaşma sağlandı Trabzonspor'dan bir transfer daha! Anlaşma sağlandı 00:21
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! 00:21