Demir'e asistçi bek

Süper Lig'in flaş ekibi Adana Demirspor, transferin bitimine 1 gün kala çalışmalarına hız verdi. Azerbaycan medyası, Mavi Şimşekler'in Karabağ ve Azerbaycan Milli Takımı'nda oynayan 22 yaşındaki sol bek Toral Bayramov ile ilgilendiğini öne sürdü. Sözleşmesi 2026'da bitecek olan Bayramov, bek olmasına rağmen 1.85'lik boyuyla dikkat çekiyor.

Bu sezon 11 maçta 2 gol, 1 asist katkısı sağladı. Geçen sezon 34 maçta 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Karabağ'da 3 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Bayramov'un transferinin gerçekleşmesi halinde Süper Lig'de mavi kart statüsüyle yabancı futbolcu olarak sayılmayacak.