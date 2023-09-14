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Adana Demirspor PSG'den transferde sona geldi

Adana Demirspor, Paris Saint Germain'de forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Edouard Michut transferinde PSG ile anlaştı. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 09:31
Adana Demirspor PSG'den transferde sona geldi

Adana Demirspor, Paris Saint-Germain'den Edouard Michut'u kiralık olarak Transfer etmek için anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Trendyol Süper Lig ekibi teknik direktörü Patrick Kluivert'in özel isteğiyle uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Edouard Michut ve PSG ile anlaşmada sona geldi.

Satın alma opsiyonunun da bulunduğu sözleşmede, her konuda anlaşmaya varılırken iş imzaya kaldı.

Merkez orta saha pozisyonunda forma giyen 20 yaşındaki Michut geçtiğimiz sezon Sunderland'de kiralık olarak oynarken, çıktığı 24 maçta takımına 1 gollük katkı sağladı.

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