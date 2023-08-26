Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor Yusuf Barasi ile anlaştığını açıkladı!

Adana Demirspor Yusuf Barasi ile anlaştığını açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, AZ Alkmaar forması giyen Yusuf Barasi ile anlaştığını duyurdu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 21:25
Adana Demirspor Yusuf Barasi ile anlaştığını açıkladı!

Adana Demirspor, AZ Alkmaar'ın Türk asıllı oyuncusu Yusuf Barasi ile anlaştığın duyurdu.

Mavi-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "'Kulübümüz, Yusuf Barasi ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

Hollanda doğumlu Türk futbolcu bonservisiyle transfer olacak. 20 yaşındaki genç golcü, Türkiye Ümit Milli Takım'da forma giyiyor.

Yusuf Barasi'nin kariyeri

31 Mart 2003 doğumlu Yusuf Barasi, Hollanda'da futbola başladı. AZ Alkmaar altyapısında yetişen genç oyuncu, Ocak 2022'de aynı takımda profesyonel oldu.

DİĞER
Rafet El Roman 55 yaşına çocuklarıyla girdi! Kızları güzellikleriyle dikkat çekerken Rafet El Roman'ın oğlu Edvan'ı gören "Babasının kopyası' demeden edemedi...
Başkan Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef alan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'a AK Parti'den yaylım ateşi: Haddini yerini bil
Kasımpaşa'da puanlar paylaşıldı!
Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İskoçya ile farkı erittik! İşte ülke sıralamasında son durum
Zeneli Demir'de
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Ağustos)
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi!
İstanbul namaz vakitleri 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bjelica: Hak edilmiş bir mağlubiyet! Bjelica: Hak edilmiş bir mağlubiyet! 22:00
Benkovic: İyi çalıştık ama... Benkovic: İyi çalıştık ama... 21:56
"İlk golümü buruk bir sevinçle yaşadım" "İlk golümü buruk bir sevinçle yaşadım" 21:50
Kartal'ın D. Kiev mesaisi başladı! Kartal'ın D. Kiev mesaisi başladı! 21:43
Sakarya ile Ümraniye yenişemedi! Sakarya ile Ümraniye yenişemedi! 21:41
Kasımpaşa'da puanlar paylaşıldı! Kasımpaşa'da puanlar paylaşıldı! 21:13
Daha Eski
Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon 20:42
Erman Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! Erman Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! 20:23
Livakovic F.Bahçe'de ilk antrenmanına çıktı Livakovic F.Bahçe'de ilk antrenmanına çıktı 19:57
Gençlerbirliği 3 puanı tek golle aldı! Gençlerbirliği 3 puanı tek golle aldı! 19:20
ManU'dan muhteşem geri dönüş! ManU'dan muhteşem geri dönüş! 19:08
Eyüpspor gol oldu yağdı! Eyüpspor gol oldu yağdı! 19:05