TEHLİKELİ GÖREV FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Tehlikeli Görev filminin oyuncuları kim?

Ruby Rose, Hideaki Ito'nun başrollerinde yer aldığı ve Ryuhei Kitamura'nın yönetmenliğini üstlendiği film olan Tehlikeli Görev filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Tehlikeli Görev filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Tehlikeli Görev filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Tehlikeli Görev filmi tüm detayları...

TEHLİKELİ GÖREV FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Deniz kuvvetlerinin bir üyesi olan Ali'nin son görevi trajik bir şekilde sonlanır. New York'a dönen Ali, bir apartmanda çalışmaya başlar ve bir aile ile arkadaş olur. Bu sırada Victor Dubois'in lideri olduğu bir grup hırsız, ailenin evinde gizlenmiş olan değerli tabloların peşine düşmüşlerdir. Ali, aileyi rehin alan Dubois ve ekibini etkisiz hale getirmeye çalışır. Ancak çete giderek daha acımasız hale gelince tüm ölümcül dövüş becerilerini kullanmak zorunda kalır.

TEHLİKELİ GÖREV MASALI OYUNCULARI KİM?