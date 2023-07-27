Cluj 1-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. tur ilk maçında Rumen ekibi Cluj ile 1-1 berabere kaldı.

Cluj, 6. dakikada Jefte Betancor ile öne geçerken Adana Demirspor eşitliği 77. dakikada Benjamin Stambouli ile yakaladı.

Rövanş mücadelesi 3 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.

Yeni transfer Luis Nani ilk kez resmi maçta Adana Demirspor forması giydi.

Maçtan dakikalar;

5'inci dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza yayının üstünde topla buluşan Belhanda, rakibinden kurtulduktan sonra vuruşunu yaptı, yerde gelen topu kaleci Sava son anda kornere çeldi.

6'ncı dakikada Cluj öne geçti. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Manea ortasını yaptı. Arka tarafa doğru açılan topu kontrol eden Camora'nın yerden içeri çevirdiği topa altıpasın hemen dışında ayak koyan Betancor, topu ağlara gönderdi: 1-0.

9'uncu dakikada sol kanttan gelişen Cluj atağında Camora arka direğe ortaladı. Manea'nın gelişine yaptığı vuruşta top direğin hemen üstünden auta gitti.

22'nci dakikada paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Avounou ortasını yaptı. Arka direkte Ajeti'nin kafa vuruşunda kaleci Karacic topu kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Akbaba'nın sert şutunda kaleci Sava topu sahibi oldu.

62'nci dakikada Adana Demirspor, net gol pozisyonundan faydalanamadı. Sağ kanattan gelişen atakta Yusuf Sarı ortasını yaptı. Savunmadan seken top ceza sahası içinde Belhanda'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

72'nci dakikada sol kanattan gelişen Cluj atağında Camora ortasını yaptı, arka direkte Filip'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

77'nci dakikada Stambouli'nin Ndiaye'ye gönderdiği pasta top Ndiaye'nin topuğuna çarparak tekrar Stambouli'ye geldi. Yeniden topla buluşan Stambouli'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Sava'nın solundan ağlara gitti: 1-1.

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.