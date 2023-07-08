Kluivert nefes aldırmıyor

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Kaynaşlı ilçesindeki F.Bahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, Hollandalı teknik direktör Kluivert yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı yaklaşık 2,5 saat sürdü.
AdanaDemirspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Kaynaşlı ilçesindeki F.Bahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, Hollandalı teknik direktör Kluivert yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Adana ekibi, 13 Temmuz'a kadar burada hazırlıklarını sürdürecek.