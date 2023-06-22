Haberler Adana Demirspor Süper Lig ekibinden Edinson Cavani bombası!

Süper Lig ekibinden Edinson Cavani bombası!

Süper Lig'de büyük hedefler koyan mavi-şimşekler, İspanyol devi Valencia'yla 1 yıl daha kontratı bulunan Edinson Cavani'yi radarına aldı. 36 yaşındaki golcü için tüm şartlar zorlanacak.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Süper Lig ekibinden Edinson Cavani bombası!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon büyük hedefler peşinde koşacak olan Adana Demirspor, transferde düğmeye bastı. Balotelli, Belhanda ve Stambouli gibi önemli isimlere mavi-lacivertli formayı giydiren Demirspor, şimdi de dünyaca ünlü yıldız forvet Edinson Cavani'yi radarına aldı. Son 2 sezondur ligde üst sıraları kovalayan mavi-şimşeklerde yeni sezonda hedef şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak. Bu doğrultuda hücum hattını güçlendirmek isteyen Adana ekibi, Cavani hamlesiyle rakiplerine karşılık gövde gösterisi yapmak amacında. 36 yaşındaki tecrübeli santrforun transferi için tüm şartların zorlanacağı öğrenildi.

BONSERVİSİNE 86 MİLYON ÖDENDİ

Geçtiğimiz sezon başında Manchester United'dan İspanyol ekibi Valencia'ya transfer olan Cavani, La Liga'da kötü bir dönem geçiren takımında öne çıkan isimlerden oldu. Bu sezon Valencia forması ile tüm kulvarlarda 28 karşılaşmada boy gösterdi. Bonservisine futbol kariyeri boyunca 86 milyon euro ödenen Uruguaylı süper star, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Yarasalar'da sözleşmesinin son yılına giren Cavani'nin güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro olarak gösteriliyor. 136 kez de Uruguay Milli Takımı'nda forma giyen Cavani, 58 defa ağları havalandırmayı başardı.

EdinsonCavani, Uruguay'da Danubio'da başladığı futbol kariyeri boyunca 6 takımın formasını giydi. 36 yaşındaki süper yıldız, sırasıyla İtalya'da Palermo, Napoli, Fransa'da Paris Saint- Germain, İngiltere'de Manchester United ve son olarak İspanya'da Valencia'yla boy gösterdi.

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