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Adana Demirspor'un Avrupa’daki rakibi Rumen CFR Cluj

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana Demirspor'un, Konferans Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. Demirspor, Romanya'dan CFR Cluj'la eşleşti. İlk maç 27 Temmuz, rövanş ise 3 Ağustos'ta oynanacak.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Adana Demirspor'un Avrupa’daki rakibi Rumen CFR Cluj

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana Demirspor'un, Konferans Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. Demirspor, Romanya'dan CFR Cluj'la eşleşti. İlk maç 27 Temmuz, rövanş ise 3 Ağustos'ta oynanacak. Romanya'da son 6 sezonda 5, toplamda 8 şampiyonluk sevinci yaşayan Cluj, 2022-23'te Konferans Ligi G grubunda temsilcimiz Sivasspor ile rakip oldu. 1907'de kurulan Cluj'u İtalyan teknik direktör Mandorlini çalıştırıyor. Geçen sezonu 2. bitiren bordo-beyazlıların değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor. Takımın en etkili isimleri; geçen sezon 8 gol atan Curaçaolu forvet Janga ve 5 gol, 12 asistle oynayan Rumen sağ açık Deac. Öte yandan Cluj, mali sorunlar nedeniyle FIFA'dan transfer yasağı cezası alacak.

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