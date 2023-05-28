Guilavogui bombası

Bu sezon oynadığı futbolla taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazanan Adana Demirspor şimdiden gelecek sezonun kadrosunu kurmaya başladı. Yaptığı yıldız transferlerle başarılı bir grafik ortaya koyan Güney temsilcisinin hedefinde Josuha Guilavogui var. 2 sezondur Wolfsburg'da top koşturan 32 yaşındaki futbolcunun kontratı bitiyor. Adana Demir, bonservis bedeli ödemeden başarılı ön liberoyu almak için çalışmalar yürütüyor. Adana Demirspor, Guilavogui için tüm şartları zorlayacak. Güney temsilcisinin yönetimi, Guilavogui tarzı transferlerin saha içinde işlerini kolaşlaştırdığını düşünüyor. Kaliteden şaşmayacaklar.

KONTRATI YOK, RAKİP ÇOK

Adana Demirspor'un Josuha Guilavogui transferi kolay olmayacak. Bonservis bedeli olmadığı için İspanya ve Fransa'dan da ciddi teklifler alıyor. Güney ekibi, güçlü bir teklif ve proje ile 32 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Josuha Guilavogui geçen sezon Wolfsburg'da ligde 22, kupada 3 maça çıktı. 1 defa fileleri havalandırdı. 1.88 boyundaki futbolcu hava toplarına hakimiyeti ile biliniyor. Güçlü fiziğiyle ikili mücadele kazanma oranı da yüksek. Ayaklarına da hakim. İyi oyun kuruyor. Adana Demirspor, Guilavogui'nin haricinde birçok önemli yıldızı bünyesine katacak.