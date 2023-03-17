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Montella: Hedefimiz Avrupa

Adana Demirspor’da teknik direktör Montella, “İlk 10’u tutturduk, şimdi 2. hedefimiz Avrupa. Her şeyimizi vereceğiz” diye umut dağıttı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 06:50
Montella: Hedefimiz Avrupa

Spor Toto Süper Lig'de 4. sıradaki Adana Demirspor, yarın evindeki Antalyaspor maçı hazırlıklarını, mutlak galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Çok zorlu bir maça çıkacaklarını vurgulayan teknik direktör Montella, "Tabii ki de çok zorlu bir maç bekliyor bizi çünkü hazır bir hoca ve organize olan bir takıma karşı oynayacağız. İlk 10'da zaten varız, orada da kalacağız. İlk 10 hedefini zaten tutturduk, şimdi 2. hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Bunun için her şeyimizi vereceğiz. Çünkü motivasyonlar eksik olmuyor. Geldiğimiz günden itibaren başkanımızın inancı da bu yöndeydi. Onun motivasyonu, enerjisi bizleri buralara kadar getirdi. Biz de biliyoruz ki her türlü Avrupa'ya oynayabilecek potansiyeldeyiz. Sonuna kadar inanarak, birliktelikle beraber kovalayacağız hedefleri" diye iddialı konuştu.

CEZASINI MADDİ OLARAK HAYLİ ÖDEDİ
Montella, Trabzonspor maçında kırmızı gören ve yönetimin 180 bin Euro ceza verdiği Belhanda hakkında da değerlendirmede bulundu. İtalyan teknik adam, "Kendisi de biliyor. Çok büyük bir hata yaptığının farkında ama bunun cezasını ekonomik anlamda hayli hayli ödedi" yorumunu yaptı.

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