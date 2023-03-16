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Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella: Belhanda geleceğimiz için önemli bir futbolcu

Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor ile oynanan maçta kırmızı kartla oyun dışında kalan Belhanda için açıklamalarda bulundu. Montella, "Çok büyük bir hata yaptığının farkında ama bunun cezasını ekonomik anlamda hayli hayli ödedi." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 13:17
Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella: Belhanda geleceğimiz için önemli bir futbolcu

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor maçında rakibine yaptığı hareket sonucu direkt kırmızı kart gören Younes Belhanda'ya ilişkin,

"Kendisi de biliyor. Çok büyük bir hata yaptığının farkında ama bunun cezasını ekonomik anlamda hayli hayli ödedi. Hatta bizim beklediğimizden daha fazlasını ödedi. Bizim için, geleceğimiz için önemli bir futbolcu. Onun için neden bizden eksik edelim?" dedi.
Spor Toto Süper Lig'de 4'üncü sırada bulunan Adana Demirspor, cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son maçlarda hem beraberlikler hem de mağlubiyet aldıklarını hatırlattı. Son 2 maçı değerlendiren Montella, "Ümraniye'ye karşı son dakikada istenmedik bir şekilde beraberlik golü yedik. Trabzonspor'a baktığınızda 20 dakikadan itibaren 10 kişi kaldık, ona rağmen rakipten daha fazla şut çektik ama değerlendiremedik. Değerlendiremeyince sonuç ister istemez farklı bir yöne gitti. Bu bizim seviyemizi gösteriyor. 10 kişi kalmamıza rağmen ligin şampiyonuna karşı üstün futbol oynuyorsunuz ve sonrasında skoru elde edemiyorsunuz. Bu biraz sevindirebilir ama aldığımız sonuçtan dolayı mutlu değiliz" diye konuştu.
Montella, Antalyaspor maçına yönelik ise, "Tabii ki de çok zorlu bir karşılaşma bekliyor bizi çünkü hazır bir hocaya karşı ve organize olan bir takıma karşı oynayacağız. Oyunun dört bölümünde ise kendi oyunlarımızı, kendi kurgularımızı sergilememiz gerekiyor ve istediğimiz sonucu almak zorundayız. Bunu sadece lig sıralaması için söylemiyorum, kulübümüz için taraftarlarımız ve özellikle başkanımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

'CEZASINI EKONOMİK ANLAMDA HAYLİ HAYLİ ÖDEDİ'

4-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan Trabzonspor karşılaşmasının 22'nci dakikasında rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gören ve kulübün yönetim kurulu kararına göre 180 bin euro para cezası verilen Younes Belhanda'nın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Montella, "Kendisi de biliyor. Çok büyük bir hata yaptığının farkında ama bunun cezasını ekonomik anlamda hayli hayli ödedi, hatta bizim beklediğimizden daha fazlasını ödedi. İnsanları değerlendirirken hayatımda şunu öğrendim. Yaptığınız hatadan sonra verdiğiniz reaksiyon çok önemli. Bizim için, geleceğimiz için önemli bir futbolcu. Önemli bir takımımız bir parçası. Onun için neden bizden eksik edelim?" diye konuştu.

HEDEF AVRUPA

Takımın hedeflerini de aktaran Montella, şöyle konuştu:
"İlk 10'da zaten varız, orada da kalacağız. İlk 10 hedefini zaten tutturduk, şimdi ikinci hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Bunun için her şeyimizi vereceğiz. Çünkü motivasyonlar eksik olmuyor. Geldiğimiz günden itibaren başkanımızın inancı da bu yöndeydi. Onun motivasyonu, enerjisi bizleri buralara kadar getirdi. Biz de biliyoruz ki her türlü Avrupa'ya oynayabilecek potansiyeldeyiz. Sonuna kadar inanarak, birliktelikle beraber kovalayacağız hedefleri."

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