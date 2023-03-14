Telafisi Antalya’yla

Avrupa kupalarını hedefleyen Adana Demirspor, Trabzon'dan mağlubiyetle dönerek yara aldı. Güçlü rakibi karşısında 10 kişi kalmasına rağmen iyi bir futbol sergileyen mavi-şimşekler, evinde Antalyaspor'la kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Teknik direktör Montella, Avrupa hedefinden sapmamak için Akdeniz ekibi karşısında mutlak galip gelmeleri gerektiğini belirterek, taraftarları önünde kazanıp Trabzonspor yenilgisini telafi edeceklerinin sözünü verdi. İtalyan teknik adam, "Antalyaspor maçıyla tekrar bir kazanma serisi başlatacağız. Avrupa hedefine ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

DEMİR'DE BELHANDA KRİZİ!

Trabzonspor maçında Peres'e attığı tokat nedeniyle kırmızı kart gören Adana Demirspor'un yıldızı Belhanda, takımını iki maçta yalnız bırakacak. Faslı yıldız, mavi-şimşeklerin Antalyaspor ve Galatasaray maçlarında yok. 33 yaşındaki maestro, son 9 maçında 2. kırmızı kartı görürken, Süper Lig'e geldiği 2017-18'den beri 6 kez gördüğü kırmızı kart nedeniyle en fazla kırmızı gören oyuncu oldu.