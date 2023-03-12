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Trabzonspor - Adana Demirspor maçı sonrası Vincenzo Montella: Hak ettiğimiz bir sonuç değil

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor karşısında hak ettikleri bir sonuçla ayrılmadıklarını söyledi. Montella, alınan sonuçtan memnun olmadıklarını dile getirdi. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 19:29
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı sonrası Vincenzo Montella: Hak ettiğimiz bir sonuç değil

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Adana Demirspor'de Teknik Direktör Vincenzo Montella, hak etmedikleri bir sonuç aldıklarını belirterek, "Sonuçtan mutlu değiliz. Hak ettiğimiz bir sonuç değil. İlk 20 dakikada takımımı beğenmedim. Agresif ve cesaretli değildik. 20 dakikada yediğimiz kırmızı kartta Belhanda'nın hatası Peres'in uyanıklığı ve hakemin de kararlılığı maçı farklı bir yöne getirdi. Aslında 20 dakikadan sonrada takımımı çok beğendim. Sonuna kadar mücadele gösterdiler. Hatta rakipten bir çok konuda üstün oynadılar. Belli bir dakikaya geldikten sonra hem kalite hem yorgunluk daha ön planda oldu. Kornerden yediğimiz gole kadar, neden atamadık, neden kaçırdık diye konuşabilirdik. Büyük takımlara karşı hatalar yaptığınız zaman cezalandırıyorlar. Ama takımımı 20 dakikadan sonra beğendim" ifadelerini kullandı.

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