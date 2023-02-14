Adana Demirspor ve Fiorentina'dan depremzedelere birlikte destek

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamalar şu şekilde:

"Yaralarımızı hep birlikte sarmak üzere organize ettiğimiz Temsili Maçlarımızda deprem bölgesi için tek yürek oluyoruz. Bu kapsamda ilk temsili maçımızı İtalya'nın Serie A Ligi'ndeki takımlarından Fiorentina ile gerçekleştiriyoruz.

*Fiziki olarak herhangi bir müsabaka yapılmayacaktır.

*Biletlerimiz bu akşam 19.40'da satışa çıkarılacaktır.

*Bilet ücretleri gün içerisinde ayrıca ilan edilecektir.

*Temsili Maçımızdan elde edilecek tüm gelir deprem bölgesi için AFAD'a gönderilecektir."