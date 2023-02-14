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Adana Demirspor ve Fiorentina'dan depremzedelere birlikte destek

Adana Demirspor ve Fiorentina, depremzedelere destek amaçlı temsili olarak bir müsabaka organize edecek. Elde edilecek tüm gelir AFAD'a gönderilecek.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 12:44
Adana Demirspor ve Fiorentina'dan depremzedelere birlikte destek

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamalar şu şekilde:

"Yaralarımızı hep birlikte sarmak üzere organize ettiğimiz Temsili Maçlarımızda deprem bölgesi için tek yürek oluyoruz. Bu kapsamda ilk temsili maçımızı İtalya'nın Serie A Ligi'ndeki takımlarından Fiorentina ile gerçekleştiriyoruz.

*Fiziki olarak herhangi bir müsabaka yapılmayacaktır.

*Biletlerimiz bu akşam 19.40'da satışa çıkarılacaktır.

*Bilet ücretleri gün içerisinde ayrıca ilan edilecektir.

*Temsili Maçımızdan elde edilecek tüm gelir deprem bölgesi için AFAD'a gönderilecektir."

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