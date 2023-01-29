Adana Demirspor'da Fenerbahçe mesaisi! Cherif Ndiaye de idmana katıldı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Perşembe günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün açıklamasına göre, dün Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenen Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Fenerbahçe maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan Adana Demirspor'da, Sivasspor karşısında forma giyen oyuncular takımdan ayrı yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port'tan kiralanan 32 yaşındaki santrafor Pape Cherif Ndiaye de takımla ilk antrenmanına çıktı.