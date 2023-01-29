Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor'da Fenerbahçe mesaisi! Cherif Ndiaye de idmana katıldı

Adana Demirspor'da Fenerbahçe mesaisi! Cherif Ndiaye de idmana katıldı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Adana Demirspor bu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Akdeniz ekibinde yeni transfer Cherif Ndiaye de idmana katıldı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 15:07
Adana Demirspor'da Fenerbahçe mesaisi! Cherif Ndiaye de idmana katıldı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Perşembe günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün açıklamasına göre, dün Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenen Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Fenerbahçe maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan Adana Demirspor'da, Sivasspor karşısında forma giyen oyuncular takımdan ayrı yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port'tan kiralanan 32 yaşındaki santrafor Pape Cherif Ndiaye de takımla ilk antrenmanına çıktı.

DİĞER
Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil trafikte yaşadığı dehşeti anlattı! "İstersen çağır polisi diyor"
Merve Boluğur ile eski eşi Murat Dalkılıç cephesinde olay gelişme! Görenler şaşkına döndü bir anda panik oldu: "Yeniden mi?"
F.Bahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi
Hagi için resmi açıklama geldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Demirspor'da ayrılık! Resmen açıklandı
Adana Demirspor Sivas'ı mağlup etti!
Kar kapıya dayandı: İstanbul donacak!
2023 hangi gün sahura kalkacağız?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Ocak 2023?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayer Leverkusen - Dortmund maçı saat kaçta? Bayer Leverkusen - Dortmund maçı saat kaçta? 14:53
Avustralya Açık'ta şampiyon belli oldu! Avustralya Açık'ta şampiyon belli oldu! 14:46
Schalke 04 - Köln maçı saat kaçta? Schalke 04 - Köln maçı saat kaçta? 14:46
Yeni transferin İstanbul'a geliş saati belli oldu! Yeni transferin İstanbul'a geliş saati belli oldu! 14:25
Uçaktan paylaştı! F.Bahçe için geliyor Uçaktan paylaştı! F.Bahçe için geliyor 14:15
Chelsea'den 19'luk transfer Chelsea'den 19'luk transfer 14:05
Daha Eski
F.Bahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! F.Bahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! 13:25
G.Saray'dan sürpriz transfer! Görüşmeler başladı G.Saray'dan sürpriz transfer! Görüşmeler başladı 13:22
Canlı yayında açıkladı! Bruma'nın ayrılığının sebebi... Canlı yayında açıkladı! Bruma'nın ayrılığının sebebi... 12:50
G.Saray Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra... G.Saray Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra... 12:41
Hagi için resmi açıklama geldi! Hagi için resmi açıklama geldi! 12:34
F.Bahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi F.Bahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi 12:33