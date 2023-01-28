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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vicenzo Montella'dan galibiyet sözleri! "Gurur verici"

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Adana Demirspor'un İtalyan teknik adamı Vicenzo Montella galibiyeti değerlendirdi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 16:39
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vicenzo Montella'dan galibiyet sözleri! "Gurur verici"
Eksiklerine rağmen özellikle ilk yarıda iyi bir oyun oynadıklarını söyleyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vicenzo Montella, "İyi bir oyun oynayıp galibiyet aldık, gurur verici oldu bizim için. Aslında ilk yarıda baktığınızda teknik anlamda çok çok iyi oynadığımız bir maçtı. İkinci yarıda biraz daha rekabet ortamındaki korumamız gereken performansımızı artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Aslında ilk yarıda biraz daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda komple başka bir maça dönüştü. Konsantrasyonumuz biraz düştü. Sıkıntıya düşmeye başlamıştık ki buna rağmen 3-1'i de yakalayabilirdik. Arada giden bir skordu. Sonuna kadar getirdiğimiz bir maçtı ve galibiyeti aldık. Gurur verici bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıda bir gazetecinin 'Bundan sonra maçlarda Emre Akbaba ve Belhanda gibi iki oyun kurucuyla mı başlayacaksınız?' sorusuna ise, Her iki oyuncunun da değerli olduğunu kaydederek, sahada da bunu tüm herkese gösterdiklerini söyledi.

Bir forvet oyuncusu olduğunda değişikliğe gidilebileceğini belirten Montella, şu an için yok böyle devam etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.
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