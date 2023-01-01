Adana Demirspor'dan transferde Stefano Okaka atağı! Görüşmeler başladı

Mario Balotelli'den oldukça yüksek verim alan Adana Demirspor, bir İtalyan forveti daha transfer etmeye hazırlanıyor.
Mario Balotelli'den oldukça yüksek verim alan Adana Demirspor, bir İtalyan forveti daha transfer etmeye hazırlanıyor.
Adana Demirspor, Dzyuba'da hayal kırıklığına uğramıştı ve oyuncuyla erken vedalaşmıştı.
Süper Lig temsilcisi, Mario Balotelli etkisi yapmasını beklediği bir transfer için daha mesai harcıyor.
ADANA DEMİRSPOR'A BİR İTALYAN GOLCÜ DAHA
Akşam'ın haberine göre, yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin ardından bir İtalyan golcü daha kadrosuna katıyor.
Mario Balotelli'den beklentilerin üzerinde verim alan Adana Demirspor, Süper Lig'de forma giyen İtalyan forvet için görüşmelere başladı.
ADANA DEMİRSPOR DEVRE ARASINDA İŞİ BİTİRİYOR
Adana Demirspor'un peşinde olduğu o isim Stefano Okaka.
Başakşehir'in gözden çıkardığı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Deneyimli golcüyle ara transfer döneminde vedalaşmak isteyen İstanbul ekibinin golcüsüne Adana Demirspor talip oldu.
Adana Demirspor'un 12 Ocak tarihinde transfer dönemi açıldığı gibi Okaka'nın transferini bitireceği belirtiliyor.
33 yaşındaki forvet bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 25 maçta 6 gol, 2 asistlik katkı verdi.
STEFANO OKAKA KİMDİR?
Yıldız golcü, 9 Ağustos 1989'da doğdu.
Okaka, 1.86 boyunda.
Yıldız isim, İtalya'nın Castiglione del Lago şehrinde dünyaya geldi.
5 kez İtalya Milli Takımı'nda oynayan Okaka, 1 gol kaydetti.
Öte yandan İtalya U19, U20 ve U21'de de oynadı.
Okaka kariyerine Cittadella'a başladı.
Daha sonra Roma, Fulham, Parma, Udinese, Watford gibi önemli takımlarda da oynadı.
Okaka için şimdiye dek 11.48 milyon euro bonservis ödendi.
İtalyan golcünün transfermarkt değeri, 2015 yılında 7 milyon euroya kadar çıkmıştı.
Okaka'nın güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.