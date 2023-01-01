Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor'dan transferde Stefano Okaka atağı! Görüşmeler başladı

Adana Demirspor'dan transferde Stefano Okaka atağı! Görüşmeler başladı

Son dakika transfer haberi... Sezon başında Rus golcü Artem Dzyuba'yı renklerine katan ancak istediği performansı alamayan ve sonrasında yolların ayıran Adana Demirspor, Başakşehir'in golcüsü Stefano Okaka'ya kanca attı. İşte ayrıntılar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 14:00
Adana Demirspor'dan transferde Stefano Okaka atağı! Görüşmeler başladı

Mario Balotelli'den oldukça yüksek verim alan Adana Demirspor, bir İtalyan forveti daha transfer etmeye hazırlanıyor.

Adana Demirspor'dan transferde Stefano Okaka atağı! Görüşmeler başladı

Adana Demirspor, Dzyuba'da hayal kırıklığına uğramıştı ve oyuncuyla erken vedalaşmıştı.

Adana Demirspor'dan transferde Stefano Okaka atağı! Görüşmeler başladı

Süper Lig temsilcisi, Mario Balotelli etkisi yapmasını beklediği bir transfer için daha mesai harcıyor.

Adana Demirspor'dan transferde Stefano Okaka atağı! Görüşmeler başladı

ADANA DEMİRSPOR'A BİR İTALYAN GOLCÜ DAHA
Akşam'ın haberine göre, yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin ardından bir İtalyan golcü daha kadrosuna katıyor.

Adana Demirspor'dan transferde Stefano Okaka atağı! Görüşmeler başladı

Mario Balotelli'den beklentilerin üzerinde verim alan Adana Demirspor, Süper Lig'de forma giyen İtalyan forvet için görüşmelere başladı.

Adana Demirspor'dan transferde Stefano Okaka atağı! Görüşmeler başladı

ADANA DEMİRSPOR DEVRE ARASINDA İŞİ BİTİRİYOR
Adana Demirspor'un peşinde olduğu o isim Stefano Okaka.

Adana Demirspor'dan transferde Stefano Okaka atağı! Görüşmeler başladı

Başakşehir'in gözden çıkardığı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Adana Demirspor'dan transferde Stefano Okaka atağı! Görüşmeler başladı

Deneyimli golcüyle ara transfer döneminde vedalaşmak isteyen İstanbul ekibinin golcüsüne Adana Demirspor talip oldu.

Adana Demirspor'dan transferde Stefano Okaka atağı! Görüşmeler başladı

Adana Demirspor'un 12 Ocak tarihinde transfer dönemi açıldığı gibi Okaka'nın transferini bitireceği belirtiliyor.

Adana Demirspor'dan transferde Stefano Okaka atağı! Görüşmeler başladı

33 yaşındaki forvet bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 25 maçta 6 gol, 2 asistlik katkı verdi.

Adana Demirspor'dan transferde Stefano Okaka atağı! Görüşmeler başladı

STEFANO OKAKA KİMDİR?
Yıldız golcü, 9 Ağustos 1989'da doğdu.

Adana Demirspor'dan transferde Stefano Okaka atağı! Görüşmeler başladı

Okaka, 1.86 boyunda.

Adana Demirspor'dan transferde Stefano Okaka atağı! Görüşmeler başladı

Yıldız isim, İtalya'nın Castiglione del Lago şehrinde dünyaya geldi.

Adana Demirspor'dan transferde Stefano Okaka atağı! Görüşmeler başladı

5 kez İtalya Milli Takımı'nda oynayan Okaka, 1 gol kaydetti.

Adana Demirspor'dan transferde Stefano Okaka atağı! Görüşmeler başladı

Öte yandan İtalya U19, U20 ve U21'de de oynadı.

Adana Demirspor'dan transferde Stefano Okaka atağı! Görüşmeler başladı

Okaka kariyerine Cittadella'a başladı.

Adana Demirspor'dan transferde Stefano Okaka atağı! Görüşmeler başladı

Daha sonra Roma, Fulham, Parma, Udinese, Watford gibi önemli takımlarda da oynadı.

Adana Demirspor'dan transferde Stefano Okaka atağı! Görüşmeler başladı

Okaka için şimdiye dek 11.48 milyon euro bonservis ödendi.

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