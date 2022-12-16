Demir +5'te döndü

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren zirve takipçilerinden Adana Demirspor, 5. özel maçına İtalya'nın güçlü ekiplerinden Sampdoria karşısında çıktı. Daha önce M.Tel-Aviv (3-6), F.Sittard (1- 2), Liepaja (5-0) ve G.Saray'la (2-2) karşılaşan mavi-şimşekler, A Spor'dan yayınlanan maçta Sampdoria'yı Yeni Adana Stadı'nda ağırladı. Demirspor, 27'de Berk'le öne geçti.

BELHANDA DİREĞE TAKILDI

İkinci yarıya skor dezavantajını geri çevirmek için baskılı başlayan Adana Demirspor, İtalyan ekibinin savunmasını aşamadı. 83'te Belhanda'nın ceza sahası dışından şık plasesi yan direğe çarpıp dışarı çıktı. 90+5'te ise Gökhan İnler, ceza sahası dışından gönderdiği füzeyle, sonucu belirledi: 2-2. Öte yandan Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, hazırlık maçı davetini kabul edip, Adana'ya gelen Sırp mevkidaşı Dejan Stankovic'e bir teşekkür plaketi takdim etti.