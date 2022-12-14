Adana Demirsporlu Henry Onyekuru'dan Jorge Jesus açıklaması! "Beni istemişti"

Yaz transfer döneminde 3 büyüklerle adı anılan Onyekuru'nun en çok Galatasaray'a dömesi bekleniyordu.
Yaz transfer döneminde 3 büyüklerle adı anılan Onyekuru'nun en çok Galatasaray'a dömesi bekleniyordu.
Ancak büyük bir sürprize imza atarak Adana Demirspor'a kiralık olarak gitti.
Henry Onyekuru, Antalya kampında Sabah'a konuştu.
Nijeryalı kanat oyuncusu Güney ekibinin zirve mücadelesine 4 gol, 2 asistle katkı sağladı.
Onyekuru, sezonun geride kalan bölümünün kendisi için harika geçtiğini belirterek şunları söyledi:
BELHANDA KAFAMI KOPARTIRDI!
Sanırım yanlış hatırlamıyorsam Belhanda, "Adana Demirspor'a gelmezsen senin kafanı koparırım" gibi bir şey söylemişti (gülerek).
Tabii ki bu bir şakaydı. Onunla geçmişten gelen bir arkadaşlığımız var. Beni yanına çok istemişti.
Ligde üst sıralarda mücadele ediyoruz ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Montella gibi bir hocayla çalışmak büyük bir artı. Bana pek çok tavsiyede bulunuyor.
'F.BAHÇELİLER CANIMI ACITTI, BEN DE ONLARI KIZDIRDIM'
(F.Bahçe maçında tribünlere yaptığı 'ağlama' hareketi ve sosyal medyada paylaştığı '4 yıldız' göndermesi hakkında…) Maçlarda bazen böyle anlar yaşanıyor. Beni acıttıkları için ben de öyle bir reaksiyon gösterdim.
Çünkü 4 yıldız olayının onları kızdıracağını biliyordum.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus gerçekten çok iyi bir hoca.
Ben Anderlecht'teyken kendisi Lizbon'daydı ve beni takımına aldırmak istediğini hatırlıyorum.
Belirttiğim gibi çok başarılı ve değerli bir isim.
Katar'da devam eden Dünya Kupası'nı kimin kazanıp kazanmayacağını tahmin etmek çok zor. Benim ülkem gitmediği için birini desteklediğimi söyleyemem. Ama umarım Fas kazanır.