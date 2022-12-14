Adana Demirsporlu Henry Onyekuru'dan Jorge Jesus açıklaması! "Beni istemişti"

'F.BAHÇELİLER CANIMI ACITTI, BEN DE ONLARI KIZDIRDIM'

(F.Bahçe maçında tribünlere yaptığı 'ağlama' hareketi ve sosyal medyada paylaştığı '4 yıldız' göndermesi hakkında…) Maçlarda bazen böyle anlar yaşanıyor. Beni acıttıkları için ben de öyle bir reaksiyon gösterdim.