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Adana Demirsporlu Henry Onyekuru'dan Jorge Jesus açıklaması! "Beni istemişti"

Dünya Kupası arasını Antalya'da geçiren Adana Demirspor'da yıldız oyuncu Henry Onyekuru açıklamalarda bulundu. Transfer hakkında konuşan Nijeryalı golcü oyuncu, Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Lizbon'a kendisini istediğini ve takımına aldırmaya çalıştığını söyledi. İşte Onyekuru'nun sözleri...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Adana Demirsporlu Henry Onyekuru'dan Jorge Jesus açıklaması! "Beni istemişti"

Nijeryalı kanat oyuncusu Güney ekibinin zirve mücadelesine 4 gol, 2 asistle katkı sağladı.

Adana Demirsporlu Henry Onyekuru'dan Jorge Jesus açıklaması! "Beni istemişti"

Onyekuru, sezonun geride kalan bölümünün kendisi için harika geçtiğini belirterek şunları söyledi:

Adana Demirsporlu Henry Onyekuru'dan Jorge Jesus açıklaması! "Beni istemişti"

BELHANDA KAFAMI KOPARTIRDI!

Sanırım yanlış hatırlamıyorsam Belhanda, "Adana Demirspor'a gelmezsen senin kafanı koparırım" gibi bir şey söylemişti (gülerek).

Adana Demirsporlu Henry Onyekuru'dan Jorge Jesus açıklaması! "Beni istemişti"

Tabii ki bu bir şakaydı. Onunla geçmişten gelen bir arkadaşlığımız var. Beni yanına çok istemişti.

Adana Demirsporlu Henry Onyekuru'dan Jorge Jesus açıklaması! "Beni istemişti"

Ligde üst sıralarda mücadele ediyoruz ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Montella gibi bir hocayla çalışmak büyük bir artı. Bana pek çok tavsiyede bulunuyor.

Adana Demirsporlu Henry Onyekuru'dan Jorge Jesus açıklaması! "Beni istemişti"

Daha önce G.Saray'da oynadım. Bundan sonra F.Bahçe ya da Beşiktaş'ta forma giyer miyim, açıkçası bunu bilmiyorum. Bu kişisel bir karar.

Adana Demirsporlu Henry Onyekuru'dan Jorge Jesus açıklaması! "Beni istemişti"

'F.BAHÇELİLER CANIMI ACITTI, BEN DE ONLARI KIZDIRDIM'

(F.Bahçe maçında tribünlere yaptığı 'ağlama' hareketi ve sosyal medyada paylaştığı '4 yıldız' göndermesi hakkında…) Maçlarda bazen böyle anlar yaşanıyor. Beni acıttıkları için ben de öyle bir reaksiyon gösterdim.

Adana Demirsporlu Henry Onyekuru'dan Jorge Jesus açıklaması! "Beni istemişti"

Çünkü 4 yıldız olayının onları kızdıracağını biliyordum.

Adana Demirsporlu Henry Onyekuru'dan Jorge Jesus açıklaması! "Beni istemişti"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus gerçekten çok iyi bir hoca.

Adana Demirsporlu Henry Onyekuru'dan Jorge Jesus açıklaması! "Beni istemişti"

Ben Anderlecht'teyken kendisi Lizbon'daydı ve beni takımına aldırmak istediğini hatırlıyorum.

Adana Demirsporlu Henry Onyekuru'dan Jorge Jesus açıklaması! "Beni istemişti"

Belirttiğim gibi çok başarılı ve değerli bir isim.

Adana Demirsporlu Henry Onyekuru'dan Jorge Jesus açıklaması! "Beni istemişti"

Katar'da devam eden Dünya Kupası'nı kimin kazanıp kazanmayacağını tahmin etmek çok zor. Benim ülkem gitmediği için birini desteklediğimi söyleyemem. Ama umarım Fas kazanır.

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