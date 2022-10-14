Haberler Adana Demirspor Onyekuru: Hedefimiz tabii ki şampiyonluk

Onyekuru: Hedefimiz tabii ki şampiyonluk

Adana Demir’in yıldızı Henry Onyekuru, “Lig yarışına maç maç bakıyoruz. Tabii ki şampiyonluk hedefimiz var” dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 06:50
Onyekuru: Hedefimiz tabii ki şampiyonluk
Adana Demirsor'un yıldızı Henry Onyekuru, "Kulübün isteklerini, hedeflerini, amaçlarını öğrendikten sonra buraya gelme kararını çok kolay verdim. Takımıma gollerle asistlerle katkı vermek istedim" dedi. "Oyuncu olarak kafanızda şampiyonluk hedefi oluyor. Lig yarışına maç maç bakıyoruz. Tabii ki şampiyonluk hedefimiz ve isteğimiz her zaman var" ifadesini kullanan Nijeryalı futbolcu şöyle devam etti: "Ancak bu nasıl sonuçlanacak, şimdiden asla bilemeyiz. Burada çok iyi hocamız ve başkanımız var. Çok önemli de bir ekip var. Adana, yaşamak için güzel bir şehir.
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