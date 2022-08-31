SON DAKİKA - Adana Demirspor Balotelli'nin Sion'a transferini açıkladı! İşte bonservis bedeli

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da İtalyan golcü Mario Balotelli ile yollar ayrıldı. Akdeniz ekibi resmi hesabından, yıldız futbolcunun İsviçre Ligi ekibi Sion'a transfer olduğunu duyurdu.

Yapılan resmi açıklamada, 2.620 milyon euro bonservis bedeliyle transferin gerçekleştiği ifade edildi.



Adana Demirspor'dan yapılan duyuruda; "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.