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Ozdoev yarışı

Rus basını; Adana Demirspor, Ankaragücü ve Fatih Karagümrük’ün Zenit ile sözleşmesi sona eren milli orta saha Ozdoev’in peşinde olduğunu öne sürdü.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Ozdoev yarışı

Süper Lig kulüpleri, Rusya'da transfer yarışına girdi. Sports ru sitesindeki habere göre; Adana Demirspor, Ankaragücü ve Karagümrük'ün Zenit'le sözleşmesi sona eren orta saha Magomed Ozdoev'in peşinde olduğunu iddia etti. 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuna Suudi Arabistan'dan da transfer teklifi geldiği ancak Rus oyuncunun bu tekliflere sıcak bakmadığı belirtildi. 2018'de Rubin Kazan'dan Zenit'e 3.3 milyon euro'ya transfer olan Ozdoev, çıktığı 116 maçta 8 gol ve 13 asist katkısı sağladı. Geçen sezon Zenit'te ter döktüğü 16 maçta 2 gol, 1 asist yaptı. 2014'ten beri Rusya Milli Takımı'nın da formasını terleten tecrübeli maestro, 35 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist ile oynadı.

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