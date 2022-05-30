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Yusuf'la iki kez görüştük

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Transferde adı geçen Olympiakos'tan Onyekuru konusunda Başkan Sancak, "Onyekuru'nun zaten sözleşmesi var. 6-7 milyon Euro'ya almışlardı. Bu kadar paramız yok" dedi. Murat Sancak, Rize'den ayrılan Yusuf Sarı için de "İki kez görüştük. Transfer gerçekleşti diye bir şey diyemem" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Yusuf'la iki kez görüştük
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Transferde adı geçen Olympiakos'tan Onyekuru konusunda Başkan Sancak, "Onyekuru'nun zaten sözleşmesi var. 6-7 milyon Euro'ya almışlardı. Bu kadar paramız yok" dedi. Murat Sancak, Rize'den ayrılan Yusuf Sarı için de "İki kez görüştük. Transfer gerçekleşti diye bir şey diyemem" ifadelerini kullandı.
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