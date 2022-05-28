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Vargas seferi

Adana Demirspor, 13 asistle sezonu zirvede tamamlayan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun tapusu için Espanyol’la pazarlıklara start verecek.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Vargas seferi

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor, İspanyol ekibi Espanyol'dan kiraladığı Matias Vargas'ın bonservisini almak için İspanya seferine başlıyor. Ligde forma giydiği 36 karşılaşmada 5 gol, 13 asist katkısı sağlayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, asist kategorisinde zirveyi kimseye bırakmadı. Teknik direktör Montella'nın raporu doğrultusunda da Adana Demirspor kurmayları harekete geçti.

TEKLİFE AÇIK
Mavi Şimşekler, bu sezon sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan genç futbolcunun bonservisini almak için kulübü İspanyol yöneticilerle kıran kırana bir pazarlığa girişecek. Vargas'ın 2024'e kadar bonservisini elinde bulunduran Espanyol'un, uygun bir teklif geldiğinde Tangocu yıldız futbolcuyu satma fikrine açık olduğu öğrenildi. Vargas'ın da Adana ekibinde kariyerine devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

YENİ SEZONUN PLANLARI
Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın kontratı devam ediyor. İtalyan teknik adam, Başkan Murat Sancak, Başkanvekili Metin Korkmaz ve Sportif Direktör Gökhan Göktürk yeni sezon için sürekli irtibat halindeler.

TAYYİP'E TEKLİF YAĞIYOR
Adana Demirspor'un 22 aşındaki başarılı stoperi Tayyip Talha Sanuç, Avrupa takımlarının gözdesi oldu. Genç savunmacıya Belçika'dan yaklaşık 2 milyon euro'luk resmi teklif geldiği, Fransa'dan bir takımın da kulübe ilgi kağıdı yolladığı bildirildi. Sanuç, bu sezon 29 maçta 1 gol, 2 asist katkısı sağladı.

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