Haberler Adana Demirspor Mario Balotelli'nin transfer hedefi belli oldu! O takıma gitmek istiyor...

Mario Balotelli'nin transfer hedefi belli oldu! O takıma gitmek istiyor...

Transfer haberi: Adana Demirspor'da forma giyen dünyaca ünlü İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin gelecekteki hedeflerinden biri belli oldu. Yıldız futbolcu Agüero'nun yayınında kendisine gelen bir Boca Juniors sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı. Deneyimli oyuncudan transfer itirafı geldi. İşte Balotelli'nin açıklamaları...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 09:15
Mario Balotelli'nin transfer hedefi belli oldu! O takıma gitmek istiyor...

Adana Demirspor'da top koşturan Mario Balotelli, futbolu bırakan Arjantinli yıldız Sergio Agüero'nun canlı yayınına katıldı.

Mario Balotelli'nin transfer hedefi belli oldu! O takıma gitmek istiyor...

Manchester City - Real Madrid maçı ile ilgili sohbet eden ikilinin konuşması Arjantin futboluna geldi. A Spor'un haberine göre Agüero, Balotelli'ye 'Arjantin'de beğendiğin bir kulüp var mı' diye sordu. Konuşmanın devamında Balotelli şu ifadeleri kullandı:

Mario Balotelli'nin transfer hedefi belli oldu! O takıma gitmek istiyor...

"Avrupalı her çocuk, Maradona ve Riquelme'nin videolarıyla büyümüştür. Boca'yı onlar sayesinde tanıtım. Bir gün orada oynayacağım hayal ediyordum. Riquelme beni ararsa gelirim."

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