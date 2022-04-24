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Gökhan İnler: Trabzonspor bu sezon iyi işler yaptı!

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Adana ekibinin tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İnler açıklamasında "Trabzonspor bu sezon iyi işler yaptı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 10:11
Gökhan İnler: Trabzonspor bu sezon iyi işler yaptı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor deplasmanından 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin yıldızı Gökhan İnler müsabaka sonrası soruları yanıtladı. Gökhan Ünler, Trabzonspor maçı sonrası beIN Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi hazırlandık, birkaç bölümde maça giremedik. Bu zorlu maçlarda 2-0 gerideyken maça ortak olmak kolay olmuyor. Daha bitmedi. Giresunspor maçından hayırlısıyla galibiyetle ayrılırız. Çok erken gol yedik, frenliyor biraz. Elimizden geleni yaptık. Trabzonspor bu sezon iyi işler yaptı. Abdullah hoca da tanıdığım bir hoca. Çok çalışıyor, emeği çok, onlar için de hayırlısı olsun."

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