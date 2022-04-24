Gökhan İnler: Trabzonspor bu sezon iyi işler yaptı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor deplasmanından 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin yıldızı Gökhan İnler müsabaka sonrası soruları yanıtladı. Gökhan Ünler, Trabzonspor maçı sonrası beIN Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi hazırlandık, birkaç bölümde maça giremedik. Bu zorlu maçlarda 2-0 gerideyken maça ortak olmak kolay olmuyor. Daha bitmedi. Giresunspor maçından hayırlısıyla galibiyetle ayrılırız. Çok erken gol yedik, frenliyor biraz. Elimizden geleni yaptık. Trabzonspor bu sezon iyi işler yaptı. Abdullah hoca da tanıdığım bir hoca. Çok çalışıyor, emeği çok, onlar için de hayırlısı olsun."