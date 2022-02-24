Son dakika spor haberleri: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş açıklamalar! Yunus Akgün...

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, Sabah Gazetesi'ne çarpıcı bir röportaj verdi. Başkan Sancak, Yunus Akgün'den, Mario Balotelli'ye kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, Sabah Gazetesi'ne çarpıcı bir röportaj verdi. Başkan Sancak, Yunus Akgün'den, Mario Balotelli'ye kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.
- 26 yıl sonra gelen bir buluşma. Çıkmak mı zor? Düşmemek mi?
Adana Demirspor 1940'da demiryolu işçilerinin kurduğu bir kulüp. Süper Lig'de olduğu dönemlerde iyi işler de yapmış. Tabi düştükten sonra çıkmak da kolay olmuyor. Çoğu finallerden yarı finallerden dönmüş bir takım. 26 yıl boyunca hiç çıkamadı. Benim dönemimde de 2 sene 1 final oynadık, 1 yarı final oynadık biz de çıkamadık. 3.sene çıktık. Efsane geri döndü demek iddialı olur. Ben şampiyon olduğumuz gün İzmir'de söylemiştim. Önce bir kalıcı olmaya geldik. 26 yıl nasıl çıkamadıysak düşmemeyi de öğrenmemiz lazım.
"BENDEN OYUNCU ALMAK KOLAY DEĞİL"
4-5 futbolcumuza hem yurt içinden hem yurtdışından teklifler vardı. Transfer zamanı çok şanslı olduk. Balotelli'ye bonservis ödemedik. Şu anda 6-7 milyon Euro bonservis verenler var. Diğer taraftan Assambalonga var. Herhalde bunu bırakmaya kalksak 2-3 milyon Euro'da ona da verirler. Samet Akaydın var biliyorsunuz. Tayyip Talha var yurtdışından bir kulüp ciddi şekilde istiyor. Benden oyuncu almak o kadar kolay değil. Bir yabancıya ederini veriyorsan, bu yerli diye vermiyorsan ben müdahale ederim öyle şeylere.
- Lige flaş transferlerle girdiniz. Bu transferlerin şimdiye kadar karşılığını aldınız mı?
Transferlerde yüzde 50-60 başarı elde ettiğiniz zaman bu başarıdır. Biz yüzde 80 başarı sağladık. Yunus Akgün'ü Türk futboluna G.Saray değil, biz kazandırdık. Şimdi herhalde yurtdışından da teklifler gelir. G.Saray'ın ilk 11'inin değişmez oyuncusu olur. Ama inşallah bizde gösterdikleri iyi performansı oralarda da gösterirler. Yunus Akgün'ü ilk sene bedava verdiler para almadılar Ama ikinci sene palazlanınca kiralama parası aldılar. Şimdi herhalde istesek vermezler. G.Saray taraftarı çok zor bir taraftar. Bir iki hata yaptığı zaman oyuncusunu yollayabiliyor. Şimdi de mesajım onlara olsun, biraz sabırlı olsunlar.
"YUNUS'A İKİ TANE BABACAN TOKAT ATIM KENDİNE GELDİ"
Başakşehir maçında 1-0 öndeyken Gökhan İnler'in bir hatasıyla kaybettik. Futbolcular bir kulüpten alıyorsak o kulübe karşı forma giymesini doğru bulmuyorum. Etkileniyorlar. Yunus Akgün de G.Saray maçında ilk yarıda sahada yoktu. Devre arasında onu kendine getirmek için benim babacan tavrımı bilirler. Şöyle iki tane tokat attım, dedim ki 'Hayırdır Fatih Terim seni seyrediyor diye korkarak mı oynamıyorsun" dedim. "Çık adam gibi oyna. Senin paranı burası veriyor. Buradan ekmek yiyorsun" dedim. Ondan sonra çıktı 2 tane gol attı. Etkileniyorlar doğal olarak. Orada kötü niyet aramamak lazım. Volkan Şen'de de Erkan Zengin'de de bunu yaşadık.
- Samet Aybaba sonrası İtalyan Montella ile anlaştınız? Montella'nın performansını nasıl buluyorsunuz?
Hocamız, ligin en kariyerli hocalarından bir tanesi. Kuntz, geldiğinde onunla kıyaslamaya kalktılar. Ben de o dönem İyi bir hoca aldığımızı söylemek için 'Kuntz'dan daha kariyerli biri hoca" demiştim . G.Saray'ın, F.Bahçe'nin bile getiremediği bir hocayı getirdik işin özü bu. Şimdi ben G.Saray'ın ya da F.Bahçe'nin başkanı olsaydım. Dünyanın en iddialı hocasını getirirdim, Messi benim takımımda oynardı.
- Belhanda transferinden sonra arka arka imzaların atılmasını neye bağlıyorsunuz?
Biz Belhanda'yı alana kadar transfer yapamamıştık. Ama Belhanda'yı aldıktan sonra patır patır dökülmeye başladılar. Hatta Balotelli böyle geldi. Ben Balotelli'yi alırken satmak için almadım ki. Fırsat transferiydi tabi ki. Aslında Gervinho'yu alacaktık. Oğlum dedi ki baba o müzmin sakat sen yine de bir araştır dedi. Gervinho benim kafamda soru işareti oldu. Ondan vazgeçtik. Sonra Trabzonspor aldı.
"BALOTELLI ADANA'YI GÖRMEDEN İMZA ATTI"
"Balotelli gündeme gelince o deli, sıkıntılı, başımıza iş almayalım dediler. Ama ben hallederim, delileri severim dedim. Bir dünya yıldızını, Türkiye'ye getirmek, hele hele Adana'ya getirmek çok önemli bir olaydı. Mario, Adana'yı görmeden İstanbul'da imza atı. Bu dünya yıldızı bir futbolcu için kolay iş değil. Önce İstanbul'a davet ettik. Oturduk detayları konuştuk. Balotelli'nin menajeri bizden transferin yüzde 20'sini istedi. Daha sonra Balotelli kendisi bize gelmek isteyince yüzde 10 menajerlik ücreti ödedik. O da 900 bin Euro. 3 milyon 600 bin Euro'dan 900 bin Euro vermiş olduk. Balotelli bizi sevdi saydı. Biz de onu sevdik, saydık. Şimdi Adana'da ikinci baharını yaşıyor. Balotelli öncesi Erkan Zengin, İsveç Milli Takımı'nda beraber oynadığı arkadaşı İbrahimovic'in bize transferi için görüştü. Ama olmadı..."
- Yıldızlar Adana'da mutlular mı?
Futbolcuların şehirden ve takımdan mutsuz olanı görmedim. Ama oynamayan oyuncu mutsuz oluyor. Akintola, pahalı oyuncum. Hatayspor'a 1.1 milyon Euro bonservis verdim. Şimdi Yunus yer bulunca o da oynamak istiyor doğal olarak. Oyuncuya menajeri aracılığıyla orada oynayamıyorsan başka kulüp bulalım diye arıyorlar. Hatta o kulübün başkanını aradım ağzıma geleni söyledim. "Bir kulübü karıştırmaya kalkmayın. Kulüp nasıl karıştırılır gösteririm, tüm futbolcularınıza teklifte bulunurum dedim." Sözleşmeli bir oyuncuyu hiçbir kulüp arayamaz. Arkadan dolanıp 2 puan almaya müsaade etmem.
- Geçenlerde Fatih Terim'in Adana'ya borcu var dediniz. Terim'in gerçekten Adana'ya borcu var mı?
Aslında o röportajın önüne bakmak lazım. Orada söylemek istediğim şuydu. Fatih Hoca çok değerli biri. G.Saray ondan önce şampiyon olamayan bir takımken sonraki zamanlar arka arkaya şampiyon olmaya başladı. UEFA Kupası'nı aldı. Hatta şunu söyledim. Türkiye'nin en iyi hocası Fatih Hoca'dır. Şampiyonlar Ligi'ni yeni bir hoca alana kadar en değerlisi o. Ben Siirt'liyim, Adana'lı değilim. Onu sordular. O yüzden daha önce de demiştim Fatih Hoca'nın bu şehre borcu var. Neden Adanalı olduğu için. Yardımcı olması gerek. Biz tabi ki para dilenmiyoruz. Örnek verdim orada. Bir futbolcuyu 3 takım istiyorsa Adana Demirspor'a vermesi lazım diye. Benim söylediğim tamamen o. Yoksa Fatih Hoca benim abimdir. Eminim o da beni seviyordur.
- Mustafa Kapı gelecek adına yapılan bir transfer mi? Avrupa'ya gitti olmadı orada?
Mustafa Kapı'yı Galatasaray, vermek istememişti. Onu Lille transfer eden ekip gidince yeni gelen ekip ona pek fazla şans vermedi. Kendisini ikna ettik. Bonservisiyle aldık. Satıştan Lille yüzde 20 pay vereceğiz. Montella'nın elinde büyük bir futbolcu, Türk futboluna kazandırılacaktır.