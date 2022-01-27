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Demir’e sırp stoper

Ligde 4. sıraya çıkan Mavi Şimşekler, kadrosunu güçlendirmek için rotasını Sırbistan’a çevirdi. Adana, Krasnodar’dan ayrılan stoper Spajic’in peşinde.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Demir’e sırp stoper

Süper Lig'de flaş sonuçlara imza atan Adana Demirspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın raporu doğrultusunda savunmaya takviye yapacak Mavi Şimşekler'in, Rus ekibi Krasnodar'dan ayrılan ve Sırbistan Milli Takımı forması giyen Uros Spajic için resmi teklif yaptığı öğrenildi. Adana Demirspor'un teklifine sıcak baktığı belirtilen 28 yaşındaki tecrübeli savunmacı, bu sezon 11 maçta oynadı ve 1 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Feyenoord'da 27 karşılaşmada ter döktü. Geçmişte Kızılyıldız, Anderlecht, Toulouse ve Feyenoord'da görev yapan 1.88 boyundaki Spajic, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na vize alan Sırbistan Milli Takımı'nda 20 kez boy gösterdi.

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