Haberler Adana Demirspor SPOR HABERİ - Adana Demirspor'da Kasımpaşa maçı öncesi flaş gelişme! Balotelli ve Belhanda...

SPOR HABERİ - Adana Demirspor'da Kasımpaşa maçı öncesi flaş gelişme! Balotelli ve Belhanda...

Spor haberi... Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesi ev sahibi ekipte bulunan eksikler dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:15
SPOR HABERİ - Adana Demirspor'da Kasımpaşa maçı öncesi flaş gelişme! Balotelli ve Belhanda...

Ligde 19 puanla 10'uncu sırada bulunan mavi-lacivertliler, ligde 19. sırada bulunan İstanbul ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Akdeniz ekibi, Atakaş Hatayspor ve Altay maçının ardından Kasımpaşa karşılaşmasını da kayıpsız geçerse galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.

Adana Demirspor'da, arka adalesindeki sakatlığı nükseden Younes Belhanda ve ülkesindeki tedavisinin ardından kente gelerek rehabilitasyon süreci geçiren Lucas Castro ile kart cezalısı Mario Balotelli, lacivert-beyazlılar karşısında forma giyemeyecek.

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