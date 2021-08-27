Adana Demirspor Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Adana Demirspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi mavi-lacivertliler 1, yeşil-beyazlılar ise 6 puanda... Transferin flaş ekiplerinden Adana Demirspor, mücadele öncesi bir ismi daha kadrosuna kattı. Mavi Şimşekler, Arjantinli oyuncu Matias Vargas'ı renklerine bağladı.

ADANA DEMİRSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor'un sahasında Konyaspor'u konuk edeceği maç bu akşam 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Alper Ulusoy görev yapacak.

DEMİRSPOR'DA İKİ EKSİK!

Ligde 1 puanı bulunan Akdeniz ekibi, sezona iki galibiyetle başlayan Konya ekibi karşısında ilk galibiyetini arayacak. Mavi-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Rassoul ve Akintola, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.