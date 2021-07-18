Son dakika spor haberi: Adana Demirspor'da antrenörlük yapan Anderson'un kariyeri 'hamburger' yüzünden kötüye gitmiş!

Kariyerinde Porto, Manchester United ve Fiorentina gibi önemli kulüplerde forma giymiş olan Anderson, 2018'de Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Akdeniz ekibinde şu an U16 takımında yardımcı antrenörlük yapan Brezilyalı yıldızla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İngiliz ekibi Manchester United'dan takım arkadaşları olan Rafael ve Fabio kardeşler otobiyografilerinde, oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir gerçeği açıkladı.

Anderson'un hamburger bağımlısı olduğunu söyleyen Rafael, bu düşkünlüğünün Brezilyalı futbolcunun 'dünyanın en iyisi' olmasını engellediğini dile getirdi. "Ne zaman otoyoldan gidiyor olsak, restoranın önünden geçerken 'hamburger' diye bağırırdı" diyen Rafael, sözlerine şöyle devam etti:

Çılgındı ama onu seviyordum. Ona bir top verin ve serbest bırakın. Potansiyelini sahaya yansıtabilseydi ligdeki diğer tüm futbolculardan daha iyi oynayabilirdi.