İSKOÇYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | İskoçya U21 Türkiye U21 maçı canlı yayın | Türkiye maçı izle

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Ümit Milli Futbol Takımı deplasmanda İskoçya ile karşı karşıya geliyor. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta oynanan karşılaşmada Rumen hakem Andrei Chivulete düdük çalıyor.
İLK 11'LER
İskoçya: Slicker, Ramsey, Doig, Mayo, Welsh, Banks, Fiorini, Leonard, High, Williamson, Middleton
Türkiye: Ersin, Bünyamin, Furkan, Cenk, Cemali, Kartal, Doğucan, Barış Alper, Kerem Atakan, Ali Akman, Tiago Çukur
⚽İSKOÇYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
İskoçya ile Türkiye maçı 22.05'te başladı. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.