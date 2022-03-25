Haberler A2 Milli Futbol Takımı İSKOÇYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | İskoçya U21 Türkiye U21 maçı canlı yayın | Türkiye maçı izle

İSKOÇYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | İskoçya U21 Türkiye U21 maçı canlı yayın | Türkiye maçı izle

Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya'nın ev sahipliği yaptığı maçta mücadele ediyor. Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki U21 takımımız, müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta oynanan karşılaşmada Rumen hakem Andrei Chivulete düdük çalıyor. İskoçya - Türkiye maçının CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

A2 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 21:54 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 22:18
İSKOÇYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | İskoçya U21 Türkiye U21 maçı canlı yayın | Türkiye maçı izle

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Ümit Milli Futbol Takımı deplasmanda İskoçya ile karşı karşıya geliyor. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta oynanan karşılaşmada Rumen hakem Andrei Chivulete düdük çalıyor.

İLK 11'LER
İskoçya: Slicker, Ramsey, Doig, Mayo, Welsh, Banks, Fiorini, Leonard, High, Williamson, Middleton

Türkiye: Ersin, Bünyamin, Furkan, Cenk, Cemali, Kartal, Doğucan, Barış Alper, Kerem Atakan, Ali Akman, Tiago Çukur

⚽İSKOÇYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
İskoçya ile Türkiye maçı 22.05'te başladı. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Göğüs dekoltesini konuşturan 48 yaşındaki Songül Karlı'yı bir de makyajsız görün! 'Sıfır makyaj' dedi ve paylaştı
Mahalleyi sokağa döken yangın: Maltepe'de alevler yükseldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor