2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi.

Rıza Kayaalp, Makuhari Messe'deki erkekler grekoromen stil 130 kilo mücadelesinde Alman Eduard Popp ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Rıza 5-0 öne geçti. Milli güreşçi hücumda olduğu anda rakibine 2 sayı vermesine rağmen karşılaşmayı 6-2 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Türk güreşçilerinin müsabakalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da izledi.

ZORLU RAKİP

Milli güreşçinin yarı finaldeki rakibi ise büyük bir tecrübeye sahip 38 yaşındaki Kübalı güreşçi Mijain Lopez Nunez olacak. Son 3 olimpiyat oyunlarında altın madalya alan Kübalı güreşçi, 5 kez de dünya şampiyonluğu elde etti.

Rıza Kayaalp ile Mijain Lopez Nunez arasındaki karşılaşma bugün TSİ 12.30'da başlayacak.