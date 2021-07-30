Haberler Tokyo 2020 Son dakika spor haberi: Novak Djokovic Tokyo 2020'den elendi!

Son dakika spor haberi: Novak Djokovic Tokyo 2020'den elendi!

Son dakika spor haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden ve altın madalya için favori gösterilen isimlerden olan Sırp tenisçi Novak Djokovic, yarı finalde Alman rakibi Alexander Zverev'e mağlup olarak elendi.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 14:51
Son dakika spor haberi: Novak Djokovic Tokyo 2020'den elendi!

Erkek tenisinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, "altın-slam" yapma hedefini gerçekleştiremedi.

Bu yıl Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşarak 3 büyük turnuvayı da kazanan Djokovic, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na altın madalya hedefiyle geldi.

Tecrübeli sporcu, Tokyo 2020'de şampiyon olması durumunda 2021'in son büyük tenis turnuvası Amerika Açık'ı da alarak tarihte "altın-slam" yapabilen ilk ve tek erkek tenisçi olmayı istiyordu. Ancak olimpiyatta yarı finalde Alman Alexander Zverev'e mağlup olan Djokovic'in bu hayali suya düştü.



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