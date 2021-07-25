Haberler Tokyo 2020 Son dakika spor haberi: Milli tekvandocumuz Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı!

Son dakika spor haberi: Milli tekvandocumuz Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı!

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya maçında İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 8-6 kazanan İlgün, bronz madalyaya uzandı. Böylece Hatice Kübra İlgün, Hakan Reçber'in ardından oyunlarda Türkiye'ye 2. madalyayı kazandıran isim oldu.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 15:19 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 15:40
Son dakika spor haberi: Milli tekvandocumuz Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya aldı.

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Milli tekvandocu, bu aşamada ise ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olarak final şansını yitirdi. Hatice Kübra, Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti.

Repesajda Faslı Nada Laaraj ile karşı karşıya gelen 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk raundunu 3-2 geride kapatan Hatice Kübra, iyi bir performans gösterdiği ikinci raundu 2-0 üstün kapattı ve toplam skorda 4-3 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Hatice Kübra İlgün, raundu 4-3, maçı da 8-6 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

Hatice Kübra İlgün, Hakan Reçber'in ardından oyunlarda Türkiye'ye 2. madalyayı kazandıran isim oldu. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

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