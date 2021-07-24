Son dakika spor haberi: Tokyo Olimpiyatları'nda Rukiye Yıldırım bronz madalya maçını kaybetti

Makuhari Messe Spor Salonu'ndaki müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, ilk tur karşılaşmasında Mısır'dan Nour Abdelsalam'ı 21-20 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde Kolombiya'dan Andrea Vargas Ramirez karşısında ilk devreyi 12-7, ikinci devreyi 19-17, final setini ise 31-30 kazanan milli sporcu yarı finale yükseldi. Yarı finalde İspanya'dan Adriana Iglesias Cerezo ile karşılaşan Rukiye Yıldırım, 17 yaşındaki sporcuya 39-19 yenilerek bronz madalya için İsrailli sporcu Abishag Semberg ile karşılaştı. 30 yaşındaki milli sporcumuz tatamide rakibi karşısında ilk iki seti geride bitirdi. Son sette atak dövüşüp skoru 16-13 Rukiye, son atağında 21-19 öne geçti. Maçın son dakikasına önde giren Yıldırım, maçın son 15 saniyesinde verdiği puanlarla müsabakayı kaybederek madalya şansını yitirdi.