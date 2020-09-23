Kasapoğlu: Spor turizmimiz gelişecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yine ev sahipliği olarak uluslararası bir organizasyonu gerçekleştirdiğini söyledi.
10 Numara HaberleriGiriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 21:43Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yine ev sahipliği olarak uluslararası bir organizasyonu gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye'nin her alanda zirveye oynayışını sporda da yaşadıklarını vurgulayan Kasapoğlu, Dünya Ralli Şampiyonası'nın da bunun bir örneği olduğunu dile getirdi. Spor altyapısı, tesisler ve bunlarla gerçekleşen birçok organizasyonun Türkiye'yi farklı bir alana taşıdığını anlatan Kasapoğlu, "Son 18 yılda Cumhurbaşkanımızın her alandaki güçlü vizyonu, sporda da kendini en güçlü, zirvede olacak şekilde ortaya koydu" dedi. Kasapoğlu, Türk insanının sıcak ve samimi davranışları sayesinde uluslararası organizasyonlarda sorun yaşanmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Otellerimizle hizmet sektörünün kalite ve hizmet standardının çok ama çok yüksek seviyede olması önemli. Pandemiye rağmen bu anlamda organizasyonlara gönüllü bir şekilde ev sahipliği yapıyoruz. İnşallah spor turizmindeki gelişimimiz hızlı bir şekilde devam edecek. İnşallah önümüzdeki dönemde birbirinden anlamlı organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Önümüzde başarılı organizasyonlar var."