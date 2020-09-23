Chedjou Adana Demirspor'da

10 Numara HaberleriGiriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 21:57Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
SüperLig'i hedefleyen Adana Demirspor kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Güney temsilcisi, Türkiye'de Galatasaray, Bursaspor ve Başakşehir formaları giyen Aurelien Chedjou'yu renklerine bağladı. Adana Demirspor, 35 yaşındaki oyuncu ile önemli bir eksiğini daha kapatmış oldu. Chedjou son olarak Amiens forması giyiyordu. Bu sezon takımının ilk 3 maçında oynamayan Kamerunlu savunmacı son Chateroux karşılaşmasına 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı. Chedjou, takımının şampiyonluk yarışına katkı vereceğini söyledi. Adana Demirspor, Chedjou transferiyle daha da güçlenirken camiada şampiyonluk ümitleri de arttı.