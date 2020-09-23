Haberler 10 Numara Chedjou Adana Demirspor'da

Chedjou 'da

’de , ve formaları giyen 35’lik stoper 'nun yeni adresi Adana Demir oldu.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 21:57 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Chedjou Adana Demirspor'da
Süper Lig'i hedefleyen kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Güney temsilcisi, 'de , ve formaları giyen 'yu renklerine bağladı. Adana Demirspor, 35 yaşındaki oyuncu ile önemli bir eksiğini daha kapatmış oldu. Chedjou son olarak Amiens forması giyiyordu. Bu sezon takımının ilk 3 maçında oynamayan Kamerunlu savunmacı son Chateroux karşılaşmasına 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı. Chedjou, takımının şampiyonluk yarışına katkı vereceğini söyledi. Adana Demirspor, Chedjou transferiyle daha da güçlenirken camiada şampiyonluk ümitleri de arttı.
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