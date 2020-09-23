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Bu plaka yerli

ekibi Altınordu, kuruluş felsefesi gereği kullanmıyor. 'un kadrosu da tamamen yerliydi. Önemli karşılaşmada yabancı oyuncu yoktu.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 21:59 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Bu plaka yerli
1. Lig'de 2. hafta Altınordu ile arasında oynanan mücadelede sahada hiç yabancı futbolcu yer almadı. ekibi kuruluş felsefesi gereği kadrosunda yabancı futbolcuya yer vermiyor. Bursaspor'un kadrosunda da yabancı futbolcu bulunmuyor. Böylece iki takım da sahaya 11'er yerli ile çıktılar. İki takımda değişen 10 oyuncu da yerli olunca uzun süre sonra profesyonel liglerde bir maç yabancı futbolcu olmadan oynandı. Önemli mücadeleyi Bursaspor deplasmanda 2-0'lık skorla galip tamamlarken maçta forma giyen en genç isim 16 yaşındaki Burak İnce oldu. Altınorduspor'un yeni yeteneği geçen hafta mükemmel bir frikik golünün altına imzasını atmıştı. Karşılaşmanın en yaşlı futbolcusu ise oldu. 34 yaşındaki oyuncu genç isimler arasında tecrübesini konuşturdu. Tamamen yerli futbolculardan oluşan karşılaşmayı kazanan Bursaspor cephesi 90 dakika sonunda mutluydu.
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