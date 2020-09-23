Bu plaka yerli

İzmir ekibi Altınordu, kuruluş felsefesi gereği yabancı oyuncu kullanmıyor. Bursaspor'un kadrosu da tamamen yerliydi. Önemli karşılaşmada yabancı oyuncu yoktu.
10 Numara HaberleriGiriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 21:59Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
TFF1. Lig'de 2. hafta Altınordu ile Bursaspor arasında oynanan mücadelede sahada hiç yabancı futbolcu yer almadı. İzmir ekibi kuruluş felsefesi gereği kadrosunda yabancı futbolcuya yer vermiyor. Bursaspor'un kadrosunda da yabancı futbolcu bulunmuyor. Böylece iki takım da sahaya 11'er yerli ile çıktılar. İki takımda değişen 10 oyuncu da yerli olunca uzun süre sonra profesyonel liglerde bir maç yabancı futbolcu olmadan oynandı. Önemli mücadeleyi Bursaspor deplasmanda 2-0'lık skorla galip tamamlarken maçta forma giyen en genç isim 16 yaşındaki Burak İnce oldu. Altınorduspor'un yeni yeteneği geçen hafta mükemmel bir frikik golünün altına imzasını atmıştı. Karşılaşmanın en yaşlı futbolcusu ise Özer Hurmacı oldu. 34 yaşındaki oyuncu genç isimler arasında tecrübesini konuşturdu. Tamamen yerli futbolculardan oluşan karşılaşmayı kazanan Bursaspor cephesi 90 dakika sonunda mutluydu.