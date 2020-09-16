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Karacabey coştu

Misli.com 2. Lig 'ta mücadele edecek , ligin başlamasına günler kala üç transfer daha yaptı. İşte o isimler...

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 23:33 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Karacabey coştu

Misli.com 2. Lig 'ta mücadele edecek , ligin başlamasına günler kala üç transfer daha yaptı. Bursa temsilcisi, Çatalcaspor'dan 26 yaşındaki stoper ve sağ bek oynayan Temel Taşkın, Bursaspor'dan Bursaspor alt yapısından yetişen ve geçen sezonu Anadolu'da kiralık geçiren 19 yaşındaki sağ bek ile İstanbulspor'dan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Berk Ali Nizam'ı renklerine bağladı. Karacabey daha önce de İstanbul'dan orta saha Abdullah Dıjlan Aydın, B.Paşa'dan kaleci Veysel Sapan ve Gaziantep'ten forvet Yusuf Tür k'ü almıştı.

GÜMÜŞHANE İÇE DÖNDÜ!
2.LİG ekibi Gümüşhanespor, 11 futbolcunun sözleşmelerini yeniledi. Karadeniz ekibi, Raif Gündoğdu, Muharrem Efe, Tekin Adar, Sancar Yıldırım, Burak Demireğen, Recep Oğuz, İlke Tankul, Batuhan Aygün, Hasan Kaşıkara, Tugay Adamcıl ve Denizhan Uçak ile 1 yılık yeni sözleşme imzaladı.

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