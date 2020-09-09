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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Murat Uslu Ümraniye'ye

Ümraniye'ye

Murat Uslu Ümraniye'ye

ekibi yeni sağ bekini buldu. , 'dan Mustafa ile anlaşmaya vardı.

ekibi yeni sağ bekini buldu. , 'dan Mustafa ile anlaşmaya vardı. Kısa süre içinde resmi imzalar atılacak.
  1. 9.9.2020
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