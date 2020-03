Ümraniye şiir gibi

MENEMEN-ALTAY

Ege derbisinde oldukça keyifli bir maç oldu. Menemenspor da Altay da açık bir futbol oynadılar. Birçok pozisyon oldu. Karşılıklı gollerle taraflar 1'er puan aldı. Altay kalecisi Cihan'ın ayakla kurtardığı top müthişti. Yeni nesil kalecilikten güzel bir örnek sergiledi.

ADANA-BALIKESİR

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Adanaspor evinde Balıkesirspor'u yenmek istiyordu. Ancak Bal-Kes baskındı. Kaleci İrfan Can iyi günündeydi. Stoper Hakan Çinemre'nin golüyle 1 puanı aldılar. 6 maçtır kazanamıyorlar. Sıkıntı giderek daha da derinleşiyor.

HATAY-BB ERZURUM

Lider Hatayspor belki de son haftalardaki en iyi maçını oynadı. En yakın takipçisi BB Erzurumspor karşısında karşılaşma boyunca atak olan taraftı. Ancak son toplardaki basit hatalar yüzünden gol atamadılar. Zirvedeki kritik mücadele golsüz bitti.

KEÇİÖREN-BOLUSPOR

Tam 17 haftadır kazanamayan Boluspor'un 3 puan hasreti Keçiörengücü deplasmanında sona erdi. Melih'in getirdiği topta Gökhan golü attı. Ardından Mosquera, Keçiörengücü ataklarına set çekti. Panamalı eldiven lige renk katıyor. Kritik zafer geldi.

K.GÜMRÜK-A.DEMİR

Zirveyi hedefleyen iki takımın mücadelesinde nefesler tutuldu. Bir Adana Demir bir Fatih Karagümrük bastırdı. Müthiş goller vardı. Maçın son bölümünde Darri ile dünyaları kaçıran Karagümrük mutlak 3 puandan oldu. Kalan haftalar için olumlu sinyal verdiler.

ESKİŞEHİR-GİRESUN

Çotanaklar, Eskişehirspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi bildi. Stoper Ahmet perdeyi açtı. Es-Es, Metehan ile beraberlik fırsatlarını harcadı. Ardından son haftaların formda ismi Landel sahne aldı ve galibiyet geldi. Art arda ikinci galibiyetlerini aldılar.

BURSA-İSTANBUL

Şampiyonluk isteyen Bursaspor kritik puanlar kaybetmeyi sürdürüyor. Galibiyet hasretleri 4 haftaya çıktı. Yenik duruma düştükleri İstanbulspor karşılaşmasında 1 puanı 81'de Tayfur Bingöl'ün golüyle kurtardılar. Bir an önce ritim bulmaları gerekiyor.

AKHİSAR-OSMANLI

Ege temsilcisi, Yılmaz Vural yönetiminde çıkışını sürdürüyor. Akhisar, Osmanlıspor engelini 3 golle aşmayı başardı. Art arda 3. maçını kazanarak zirve takibini sürdürdü. Osmanlıspor tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı. Hücumdaki etkileri puan cetveline yansıyor.

ALTINORDU-ÜMRANİYE

İstanbul ekibi sezonun en iyi futbollarından birini sergiledi. Maç Ümraniyespor hücumcularıyla Altınordu kalecisi Erhan arasında geçti. Erhan gününde olmasa Ümraniyespor çok daha farklı kazanabilirdi. Ümraniyespor play-off hattını tehdit etmeye başladı.



TİMSAH STOP ETTİ

Şampiyonluk adaylarından Bursaspor'un kritik puan kayıpları sürüyor. Yeşil-beyazlılar son 4 maçta kazanamadı. 1 mağlubiyet, 3 beraberlikle zirvedeki Hatayspor'un 8 puan gerisine düştüler. Hedefleri bir an önce toparlanmak.



Karagümrük zorlu günleri atlatıp yeniden play-off sıralamasını puan olarak yakaladı. 8 maçtır kaybetmiyorlar. Gözleri yüksekte. İlk 2'ye girip direkt Süper Lig'i istiyorlar.