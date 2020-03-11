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11 Mart 2020, Çarşamba
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Ümraniye şiir gibi

Ümraniye şiir gibi

ekibi, Altınordu deplasmanında kazanırken müthiş bir ortaya koydu Play-off kapısına dayandılar. Karagümrük- maçından ise galip çıkmadı.

MENEMEN-ALTAY
Ege derbisinde oldukça keyifli bir maç oldu. Menemenspor da Altay da açık bir oynadılar. Birçok pozisyon oldu. Karşılıklı gollerle taraflar 1'er puan aldı. Altay kalecisi Cihan'ın ayakla kurtardığı top müthişti. Yeni nesil kalecilikten güzel bir örnek sergiledi.
ADANA-BALIKESİR
Alt sıralardan kurtulmak isteyen evinde 'u yenmek istiyordu. Ancak Bal-Kes baskındı. Kaleci İrfan Can iyi günündeydi. Stoper Hakan Çinemre'nin golüyle 1 puanı aldılar. 6 maçtır kazanamıyorlar. Sıkıntı giderek daha da derinleşiyor.
HATAY-BB ERZURUM
Lider Hatayspor belki de son haftalardaki en iyi maçını oynadı. En yakın takipçisi BB Erzurumspor karşısında karşılaşma boyunca atak olan taraftı. Ancak son toplardaki basit hatalar yüzünden gol atamadılar. Zirvedeki kritik mücadele golsüz bitti.
KEÇİÖREN-BOLUSPOR
Tam 17 haftadır kazanamayan 'un 3 puan hasreti Keçiörengücü deplasmanında sona erdi. Melih'in getirdiği topta Gökhan golü attı. Ardından Mosquera, Keçiörengücü ataklarına set çekti. Panamalı eldiven lige renk katıyor. Kritik zafer geldi.
K.GÜMRÜK-A.DEMİR
Zirveyi hedefleyen iki takımın mücadelesinde nefesler tutuldu. Bir bir bastırdı. Müthiş goller vardı. Maçın son bölümünde Darri ile dünyaları kaçıran Karagümrük mutlak 3 puandan oldu. Kalan haftalar için olumlu sinyal verdiler.
ESKİŞEHİR-GİRESUN
Çotanaklar, deplasmanından 3 puanla dönmeyi bildi. Stoper Ahmet perdeyi açtı. Es-Es, Metehan ile beraberlik fırsatlarını harcadı. Ardından son haftaların formda ismi Landel sahne aldı ve galibiyet geldi. Art arda ikinci galibiyetlerini aldılar.
BURSA-İSTANBUL
Şampiyonluk isteyen kritik puanlar kaybetmeyi sürdürüyor. Galibiyet hasretleri 4 haftaya çıktı. Yenik duruma düştükleri İstanbulspor karşılaşmasında 1 puanı 81'de Tayfur Bingöl'ün golüyle kurtardılar. Bir an önce ritim bulmaları gerekiyor.
AKHİSAR-OSMANLI
Ege temsilcisi, yönetiminde çıkışını sürdürüyor. Akhisar, engelini 3 golle aşmayı başardı. Art arda 3. maçını kazanarak zirve takibini sürdürdü. Osmanlıspor tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı. Hücumdaki etkileri puan cetveline yansıyor.
ALTINORDU-ÜMRANİYE
ekibi sezonun en iyi futbollarından birini sergiledi. Maç Ümraniyespor hücumcularıyla Altınordu kalecisi Erhan arasında geçti. Erhan gününde olmasa Ümraniyespor çok daha farklı kazanabilirdi. Ümraniyespor play-off hattını tehdit etmeye başladı.

TİMSAH STOP ETTİ
Şampiyonluk adaylarından Bursaspor'un kritik puan kayıpları sürüyor. Yeşil-beyazlılar son 4 maçta kazanamadı. 1 mağlubiyet, 3 beraberlikle zirvedeki Hatayspor'un 8 puan gerisine düştüler. Hedefleri bir an önce toparlanmak.

Karagümrük zorlu günleri atlatıp yeniden play-off sıralamasını puan olarak yakaladı. 8 maçtır kaybetmiyorlar. Gözleri yüksekte. İlk 2'ye girip direkt Süper Lig'i istiyorlar.

  1. 11.3.2020
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