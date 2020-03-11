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11 Mart 2020, Çarşamba
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Sampiyon Çarşamba

Sampiyon Çarşamba

'ın ilk şampiyonu oldu. 'ı deplasmanad 'ın iki golüyle yenen yeşil-beyazlılar, 4.'ta bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve play-off biletini cebine koydu.

'ın ilk şampiyonu oldu. 'ı deplasmanad 'ın iki golüyle yenen yeşil-beyazlılar, 4.'ta bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve play-off biletini cebine koydu.

Çarşambalı futbolcular, Niksar deplasmanındaki galibiyetin ardından şampiyonluğu böyle kutladı.
  1. 11.3.2020
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