Dört dörtlük Arhavispor: 4-0 - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Dört dörtlük Arhavispor: 4-0

Dört dörtlük Arhavispor:

3.Grup'ta Arhavispor şampiyonluğa koşuyor. Bir maç eksiğiyle en yakın rakibine 5 puan fark atan ekibi, Torul'u deplasmanda yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

3.Grup'ta Arhavispor şampiyonluğa koşuyor. Bir maç eksiğiyle en yakın rakibine 5 puan fark atan ekibi, Torul'u deplasmanda yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.
  1. 11.3.2020
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